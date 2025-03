Ordem do dono, volta de Sérgio Maurício divide a Band e ficará sob avaliação interna

Emissora comunicou a reintegração do narrador na manhã da última terça-feira, dia 11 de março, após caso contra deputada Erika Hilton / Crédito: Jogada 10

A reintegração de Sérgio Maurício à Band passou longe de ser unanimidade internamente, mas foi uma ordem pessoal de Johnny Saad, presidente e dono da empresa. A decisão ocorreu mediante à admissão do erro alinhado ao pedido de desculpas para deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP). A decisão, ainda que se trate de uma ordem de cima, causou desconforto em outros diretores e funcionários. Como o caso do narrador pegou muito mal nos bastidores, há um consenso que deveria ter havido mais rigor na punição. Como ter ficado afastado por mais tempo, por exemplo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O afastamento de Sérgio ocorreu no início de fevereiro, e a reintegração na terça-feira, 11 de março. Contudo, ainda de acordo com a coluna ‘F5’, não se trata de um retorno definitivo, mas provisória. Isso porque a situação do narrador ainda pode sofrer alterações no futuro.

Sérgio retorna às atividades nesta quinta-feira, 13, com a narração dos treinos livres da Fórmula 1. No sábado, 15, estará à frente da definição do grid de largada e no domingo retoma de vez a locução no GP da Austrália. Band afasta Sérgio Maurício No último dia 23 de fevereiro, o narrador se referiu à deputada como “fake News humana” e completou chamando-a de “coisa” em uma publicação nas redes sociais. A resposta de Sérgio foi direcionada a outro post de cunho preconceituoso em que o usuário do X Oliver Noronha dizia que Hilton lidava com “problemas de aceitação” para desconsiderar a identidade da mesma. Não demorou muito para o comentário viralizar nas redes sociais e Sérgio se tornar alvo de críticas por parte dos internautas. A repercussão negativa foi tamanha que o narrador optou por desativar seu perfil pessoal no ‘X’ e também provocou reação na emissora. Isso porque empresa precisou alterar a escala da pré-temporada ao automobilismo de última hora devido ao cancelamento do comunicador, definindo por Napoleão de Almeida e Ivan Bruno como substitutos interinos.