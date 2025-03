Nico Williams brilha, Athletic Bilbao vence a Roma e sonha com título em casa

Com final marcada para sua casa, o San Mamés, no País Basco, time espanhol eliminada a Roma de Dybala e companhia

O Athletic Bilbao manteve vivo o sonho de disputar a final da Liga Europa em seu estádio. Nesta quinta-feira (13), derrotou a Roma, da Itália, por 3 a 1 e avançou para as quartas de final da competição. Nico Williams deu show: primeiro, aproveitou o cruzamento do irmão, Iñaki Williams, e abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Depois, Yuri Berchiche marcou o segundo gol, conferindo tranquilidade ao time espanhol. Leandro Paredes fez o gol de honra para o time da capital italiana. A partida ocorreu no San Mamés, no País Basco.

Aliás, ainda teve tempo para Nico Williams continuar brilhando. Com um golaço, fez o terceiro gol do Bilbao. O domínio do Athletic na partida se deveu, na maioria, à expulsão de Mats Hummels. O zagueiro errou um passe, cometeu falta dura ao tentar recuperar a bola e recebeu cartão vermelho direto, prejudicando a Roma, que tinha a vantagem do empate, já que venceu o jogo de ida na Itália por 2 a 1.