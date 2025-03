Neymar passa por exame, e Santos monitora incômodo na coxa

Craque, que ficou fora da semifinal contra o Corinthians pela semi do Paulista, realizou uma ressonância magnética nesta quinta-feira / Crédito: Jogada 10

Neymar recebeu mais cuidados do departamento médico e de fisiologia do Santos. O craque passou nesta quinta-feira (13) por um exame de ressonância magnética para apurar a situação de seu músculo posterior da coxa esquerda, no qual sente um incômodo há alguns dias. O jogador, aliás, tenta se recuperar foi para os jogos das Eliminatórias.

O exame não indicou lesão, mas Neymar faz tratamento no contraturno do elenco. Pela manhã, fez o exame de imagem em uma clínica da cidade de Santos, enquanto o elenco treinava no CT Rei Pelé, acompanhado do médico Mauricio Zenaide. À tarde, foi ao local para fazer fisioterapia.