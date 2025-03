Messi e Suárez marcam, Inter Miami vence outra e vai às quartas da Champions da Concacaf

Time da Flórida volta a fazer 2 a 0 no Cavalier, desta vez na Jamaica, e vai encarar o Los Angeles FC por vaga na semifinal do torneio

Luis Suárez e Lionel Messi brilharam na classificação do Inter Miami para as quartas de final da Champions da Concacaf. Nesta quinta-feira (13), a dupla balançou as redes para o time da Flórida, que voltou a vencer o Cavalier, desta vez por 2 a 0, no Independence Park, em Kingston, na Jamaica.

Messi voltou a jogar após quase três semanas. Ele entrou no começo do segundo tempo e marcou o segundo gol da equipe. Como o Inter Miami já havia derrotado o adversário no primeiro jogo também por 2 a 0, nos Estados Unidos, avançou sem sustos. O rival na briga por uma vaga na semifinal será o Los Angeles FC, que deixou para trás o Columbus Crew.