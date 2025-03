Memphis Depay cobra melhora do Corinthians após eliminação

Em sua primeira participação na Libertadores, Memphis Depay não conseguiu ir muito longe. O holandês não conseguiu ajudar o Corinthians a se classificar em cima do Barcelona-EQU, nesta quarta-feira (12/3), na Neo Química Arena. O Timão perdeu o jogo de ida por 3 a 0 no Equador e a vitória por 2 a 0 em Itaquera não foi o suficiente para colocar a equipe na fase de grupos da competição.

“O que posso é agradecer aos torcedores, eles nos carregaram para essa vitória. É uma pena que não conseguimos marcar mais gols. É a realidade dura. Trabalhamos forte pela Libertadores na última temporada, mas não finalizamos o trabalho para classificar. Temos que ser melhores”, disse Depay.

Memphis não marcou na partida, mas participou do lance do segundo gol, quando dividiu com o goleiro uma bola que acabou na cabeça de Carrillo. Contudo, ele não conseguiu ser o jogador decisivo que a torcida esperava do holandês. Agora, apesar da eliminação na Libertadores, o Timão terá a chance de conquistar um título continental na Copa Sul-Americana.

Antes, Memphis Depay terá dois jogos decisivos que podem garantir seu primeiro título com a camisa do Corinthians. Afinal, o Timão encara o rival Palmeiras na final do Campeonato Paulista. O jogo de ida já é no próximo domingo (16/3), às 18h30, no Allianz Parque.