Luiz Araújo ironiza que Mano Menezes ‘nunca foi à Europa’, e técnico rebate: ‘Valeu, Romário’

Atacante do Flamengo e treinador do Fluminense discutem em clássico pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

Luiz Araújo e Mano Menezes entraram em uma discussão na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Fluminense, na última quarta-feira (12), no Maracaña, pelo primeiro jogo da final do Carioca. O atacante do rubro-negro gritou “aqui é Flamengo” em frente ao treinador tricolor. Assim, começou a troca de farpas durante e depois do clássico. De acordo com o dublador Gustavo Machado, o juiz Yuri Elino chegou a pedir calma para Luiz Araújo, que continuou a discussão com Mano Menezes, que rebateu: “Você não ganhou nada”. “Vou ganhar em cima de você”, afirmou o jogador do Flamengo, que complementou: “Nunca foi à Europa”. “Valeu, Romário”, ironizou o técnico.

Além disso, o atacante rubro-negro ainda mostrou tatuagem do troféu da Copa do Brasil para comandante tricolor, tricampeão da competição nacional.