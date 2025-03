Lucas Evangelista é aprovado em novos exames e Palmeiras prepara anúncio

Após ser reprovado em primeira avaliação clínica, meia fez nova bateria de exames e, enfim, assinará contrato com o Verdão / Crédito: Jogada 10

Lucas Evangelista será jogador do Palmeiras. Após ser reprovado nos primeiros exames médicos, o meio-campista passou por uma nova bateria onde desta vez foi aprovado. Agora, o Verdão prepara o anúncio do jogador, que chegar na Academia de Futebol nos próximos dias.

O meia acertou com o Alviverde no começo do mês, mas não assinou contrato justamente por conta das alterações nos primeiros exames médicos. Agora, com tudo certo, ele deve ser anunciado nos próximos dias. O Palmeiras contratou Lucas Evangelista em definitivo por quatro milhões de euros, que são cerca de R$ 24 milhões. Em contrapartida, o volante Fabinho sai, também em definitivo, para o Bragantino por 2,5 milhões de euros (R$ 15 milhões) por 50% dos direitos.

Contudo, o jogador não pode defender o Verdão nesta reta final de Campeonato Paulista. Afinal, além do período de inscrição estar fechado, ele já disputou a competição com o RB Bragantino. Assim, o meia estará à disposição no dia 29 de março, quando começa o Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, Lucas Evangelista também está apto a jogar pelo Verdão, mesmo tendo atuado pela equipe de Bragança nesta edição. A regra agora prevê que jogadores que atuaram na primeira ou segunda fase da competição podem defender outra equipe. O jogador será a sétima contratação do Verdão para 2025 – depois de Bruno Fuchs, Micael, Emi Martínez, Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque.