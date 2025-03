Kimmich renova com o Bayern de Munique até 2029

Após longa negociação, volante garante permanência no clube e comemora de forma inusitada

No clube desde 2015, Kimmich tinha contrato até o fim da temporada, mas acertou a extensão por mais quatro anos, até junho de 2029.

Agora é oficial. O Bayern anunciou nesta quinta-feira (13) a renovação de contrato de Joshua Kimmich. O jogador de 30 anos, que já havia adiantado que o anúncio estava próximo, celebrou a renovação de uma forma inusitada: plantando uma árvore na rua da sede do clube, em Munique. Após uma longa negociação, que chegou a ter uma proposta retirada pelo Bayern , ambas as partes chegaram a um acordo.

“Estou no ambiente ideal para alcançar meus objetivos esportivos, e foi isso que pesou na minha decisão. Hoje, não vejo um grupo melhor de companheiros, comissão técnica e estrutura para buscar o sucesso máximo. Me sinto em casa e minha história aqui ainda não terminou”, disse o jogador aos canais do clube.