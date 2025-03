Keno vibra com gol e mantém esperança de título para o Fluminense

O Flamengo derrotou o Fluminense na primeira partida da final do Campeonato Carioca. No entanto, o prejuízo, que era de 2 a 0, diminuiu com o gol do atacante Keno, que marcou o gol de honra do Tricolor e recolocou o time na disputa pelo título. O jogo decisivo está marcado para domingo (16), novamente no Maracanã.

Keno, aliás, falou sobre a dificuldade de enfrentar o Flamengo e a busca pela taça na partida final, além da esperança que sentiu após deixar sua marca.