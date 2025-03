Juninho relembra início difícil e busca se firmar no Flamengo: ‘Não estou aqui por acaso’

Atacante marcou o segundo gol da vitória do Rubro-Negro sobre o Fluminense, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca, no Maracanã

Autor do segundo gol do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, na última quarta (12) , Juninho mostrou que pode reconquistar seu espaço na equipe. Ele entrou no segundo tempo no lugar de Gonzalo Plata e marcou um gol decisivo na busca pelo título do Campeonato Carioca. Após o jogo, o atacante reconheceu que teve um início difícil no Rubro-Negro, mas agora trabalha para evoluir fisicamente e ajudar o time de Filipe Luís.

“O gol é consequência do trabalho, eu merecia esse gol. Agora é trabalhar e melhorar fisicamente. Estou tendo a ajuda de toda a equipe, do Filipe, dos jogadores. Posso ajudar, não estou aqui por acaso. Com o tempo vou ganhar mais ritmo e minutagem para ajudar a equipe”, completou ele.

Juninho ficou em campo apenas 24 minutos e conseguiu três toques na bola, com 100% de aproveitamento, e duas finalizações. Pouco antes de marcar o gol, o atacante assustou Fábio ao pegar a sobra na entrada da área e tirar tinta do travessão. Sem Bruno Henrique, ele, afinal, disputa vaga com Plata, que atuou improvisado no setor na quarta-feira. Em boas condições, Juninho será considerado para ser o titular na referência do ataque.

A Finalíssima do Carioca

Por fim, Flamengo e Fluminense voltam a campo no domingo (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Carioca após a ida terminar com vitória rubro-negra por 2 a 1. O Rubro-Negro tem a vantagem de qualquer empate que conquista o caneco. Do outro lado, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.