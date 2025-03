Ídolo do Flamengo, Diego Ribas se arrisca em nova profissão

Diego Ribas pelo Flamengo

Diego é um dos ídolos recentes do clube carioca. Aliás, ele foi o capitão da segunda geração mais vitoriosa da história do Flamengo. Portanto, ele chegou ao Rubro-Negro em 2016 e foi capitão do time entre 2017 e 2022. Dessa forma, neste período, conquistou 12 títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopa do Brasil e quatro Cariocas.