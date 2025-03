Hulk cita possibilidade de rebaixamento do Galo como pior momento vivido no clube

Na última temporada, Alvinegro brigou para não cair para a Série B; atacante também relembrou o melhor momento vivido com a camisa do clube / Crédito: Jogada 10

Em sua quarta temporada pelo Galo, Hulk pode conquistar mais um título nessa trajetória. Afinal, disputará a final do Campeonato Mineiro contra o América. Aliás, o Atlético leva grande vantagem por ter vencido a primeira partida por 4 a 0. Com muitos gols e títulos em sua história pelo Alvinegro, o jogador revelou qual foi o melhor momento que viveu com a camisa do clube. Para ele, foi a conquista do título brasileiro de 2021, após 50 anos.

"Sem sombra de dúvidas, o que mais me marcou foi o apito final contra o Bahia, quando a gente comemorou o título do Brasileiro de 2021 depois de 50 anos. Quando eu me apresentei no Atlético, eu disse que o objetivo seria ganhar o Brasileiro e Deus abençoou minhas palavras e conseguimos concretizar a conquista. Quando o juiz apitou, eu comecei chorar, todo mundo vindo me abraçar, aquele foi o momento mais especial, pela conquista e por tudo que envolveu", revelou.

Porém, Hulk também viveu momentos ruins com a camisa do Galo. Inclusive, na última temporada, brigou para não cair para a Série B do Brasileirão. “Não consegui dormir direito até o jogo contra o (Athletico) Paranaense, não conseguia conversar em casa, tentava buscar aquela energia, conseguimos ganhar o jogo, mas foi o pior momento que vivi aqui”, relembrou Hulk à TV Galo.