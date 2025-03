Guilherme termina Paulistão em baixa e vê titularidade ameaçada

Artilheiro do Estadual, atacante não conseguiu mostrar poder de decisão no mata-mata e pode perder vaga na equipe para reforços / Crédito: Jogada 10

Um dos destaques do Santos desde a temporada passada, o atacante Guilherme caiu de rendimento na reta final do Campeonato Paulista. O jogador é o artilheiro do Estadual até o momento com dez gols marcados, mas não conseguiu mostrar seu poder de decisão no mata-mata e pode ver sua titularidade, que era praticamente garantida, ficar ameaçada.

Guilherme é o único jogador do elenco santista que disputou as 14 partidas da temporada. Contudo, apesar de ser o artilheiro do Paulistão, o atacante terminou o campeonato em baixa. Isso porque ele passou os últimos três jogos, sendo dois deles no mata-mata (contra RB Bragantino e Corinthians) sem balançar as redes.