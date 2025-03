Fluminense renova com Martinelli até 2027

A renovação contratual já surgiu nesta quinta-feira (13) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, que informa que o jogador recebeu um aumento salarial. O BID também registrou, enfim, o novo contrato de Germán Cano. A renovação do argentino, no entanto, foi divulgada pelo Fluminense no dia 6 de fevereiro .

O volante Martinelli acertou a renovação com o Fluminense por mais uma temporada. Antes, seu vínculo com o Tricolor ia até o fim de 2026. Agora, porém, vai até dezembro de 2027.

Martinelli renovara pela última vez com o clube em fevereiro de 2024, assinando até o fim de 2026. Agora, amplia o vínculo em uma temporada. O jogador é cria de xerém, iniciando a carreira profissional em 2020. Assim, ele já realizou 241 partidas pelo Fluminense, marcando dez gols ao todo. Ele venceu o Campeonato Carioca duas vezes (2022 e 2023), além de conquistar a Recopa Sul-Americana (2024) e a Libertadores (2023).

Titular na atual temporada, Martinelli tem dez jogos no ano, com uma assistência. Já são 824 minutos para o jogador de 23 anos, que atuou o jogo inteiro contra o Flamengo, na última quarta (12), pelo jogo de ida da final do Carioca. A volta será no domingo (16), com o Flu precisando vencer por dois gols para ser campeão sem a necessidade de pênaltis. Caso vença por apenas um gol, a decisão sairá das penalidades.