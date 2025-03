Filipe Luís enaltece Flamengo, mas recorda 2023: ‘Não subestimo nunca o Fluminense’

Técnico Rubro-Negro vibra com vitória parcial nos 180 minutos, no entanto, lembra que adversário tirou vantagem maior há dois anos

O técnico Filipe Luís viu o Flamengo abrir vantagem ao vencer o Fluminense na primeira partida da final do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira (12). Com gols de Wesley e do atacante Juninho, a equipe pode empatar o jogo no próximo domingo para garantir mais uma taça sob o comando do ex-lateral-esquerdo.

No entanto, durante a entrevista coletiva, Filipe minimizou a vantagem e lembrou que, em 2023, o Flamengo abriu 2 a 0 no primeiro jogo, mas perdeu por 4 a 1 no segundo, ficando com o vice-campeonato.