Ex-atacante confessa que excesso de festas atrapalharam sua passagem pelo Grêmio

Ex-jogador do Imortal ainda expôs parceria com atleta do Internacional nas noitadas quando morou em Porto Alegre / Crédito: Jogada 10

O ex-atacante Kleber Gladiador confessou que a sua vida noturna interferiu em seu desempenho quando atuava pelo Grêmio. O próprio revelou em entrevista ao jornalista Benjamin Back que as noitadas atrapalharam uma melhor performance pelo Imortal. Além disso, ele citou que firmou uma parceria com Jô, centroavante do Internacional no período, na intensa vida noturna. “Dormia em Porto Alegre só sob anestesia. Lá é complicado jogar. Eu tiro o chapéu para quem joga lá. Tentei jogar, mas não consegui, tá maluco. O extracampo era muita noite. A polícia bateu na minha casa, meu pai disse que não estava rolando festa. Eles disseram que os vizinhos estavam reclamando. Só que, duas quadras da minha casa, morava o Jô. A polícia sabia, ou era na minha casa, ou era na dele”, relatou Kleber.

O atacante foi a principal contratação do Imortal em 2012, mas sofreu com algumas lesões no início de sua passagem pela equipe gaúcha. Posteriormente, ele recuperou espaço um ano depois e integrou o elenco que foi vice-campeão brasileiro. Em 2014, Felipão retornou ao clube e Gladiador perdeu espaço. O treinador e o jogador não tinham boa relação desde os tempos de Palmeiras.