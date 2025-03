Endrick comemora classificação com o Real Madrid: ‘Maior time do mundo’

Atacante entrou no decorrer da partida contra o Atlético e vibra no avanço de fase na Champions League

O atacante Endrick entrou no decorrer da partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid, que garantiu o time merengue nas quartas de final da Champions League. No entanto, segundo Ancelotti, as expressões do jovem durante as penalidades máximas o fizeram escolher Rüdiger em vez do brasileiro. O defensor alemão, por sua vez, converteu sua cobrança e classificou a equipe.

Endrick, aliás, falou com a imprensa e destacou a felicidade de fazer parte do melhor time do mundo. O Real busca o bicampeonato da Champions League e a 16ª taça de sua história. O adversário nas quartas será o Arsenal, da Inglaterra, que goleou o PSV por 9 a 3 no placar agregado, incluindo um impressionante 7 a 1 fora de casa.