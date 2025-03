De novo? Jô é acusado por atraso de pensão e abandono emocional

Atacante tem seis filhos fora do casamento e já foi preso por falta de pagamento de pensão duas vezes / Crédito: Jogada 10

O atacante Jô, que tem oito filhos – sendo seis fora do casamento, está sendo acusado de abandono afetivo e atraso de pensão a um deles. Maiára Quederolly, de 27 anos, mãe de João Gabriel, de 2 anos 2 meses, acusou o jogador de negligenciar emocionalmente o filho e não a pagar pensão da criança em dia. “O pai do João é a pessoa mais suja que conheço na minha vida. O menino não sabia o que era ter pai, e ele me implorou para falar com o menino, disse que queria ser pai, que não sei o quê… Deixei com a maior boa vontade do mundo. Três semanas depois, ficou ligando para o menino quase todos os dias, mandando foto… O menino estava até falando: ‘papai’. Tudo era papai. Não aceitei o acordo que ele quis e ele deixou de ser pai novamente. Só que agora o menino está com danos porque fica chamando ‘papai, papai’, uma coisa que ele nem sabia o que era”, relatou à “Quem”.

Além disso, a modelo e influencer relatou que Jô pediu a redução do valor da pensão atual em dez vezes. “Falei a ele que tive acesso às contas bancárias dele. E sei que tem investimento dele que cai um dia, investimento que cai no outro dia. Sei que só um investimento dele pagaria todas as pensões, mas aceitei receber o que já recebo. Mas, não satisfeito com isso, ele queria dar 10 vezes menos do que já recebo. Não ia dar para pagar nem a escola do João, nem a conta de luz da minha casa. Quando falei que assim não dava e falei para irmos à Justiça, para o juiz revisar seus bens e sua condição financeira, ele falou ‘ok’, mas depois desse dia nunca mais quis saber do menino. Agora a criança fica chamando: ‘papai, papai'”, contou. Exame de DNA Em outubro de 2023, Jô viajou até Araçatuba, no interior de São Paulo para fazer o teste de paternidade, nove meses após o nascimento do bebê.

O anúncio dessa gravidez, aliás, em 2022, causou a separação do jogador com Cláudia Silva. Maiára afirmou na época que começou a se relacionar com Jô quando ele ainda estava casado. No entanto, Jô e Cláudia, que tem um histórico de idas e vindas, voltaram e seguem juntos até hoje. Jô preso por falta de pensão Com seis filhos fora do casamento, o atacante tem a responsabilidade de pagar as pensões. No entanto, ele já deixou de pagar a pensão mais de uma vez e chegou a ser preso. Na primeira vez, o atacante foi detido antes da partida entre Amazonas, então clube do jogador, e a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli. Dessa forma, ele passou uma noite preso até pagar o valor em aberto da pensão. Em dezembro do ano passado, ele foi preso em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por falta de pagamento de pensão alimentícia.