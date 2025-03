Corinthians tem apenas um desfalque para a final do Paulista

Com uma lesão na perna direita, Igor Coronado deve ser a única peça de fora no Timão para a partida no Allianz Parque / Crédito: Jogada 10

Sem tempo para se lamentar, o Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira (13), após a eliminação na Libertadores da América. O foco agora é a primeira partida da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, no próximo domingo (16), às 18h30, no Allianz Parque. Mais uma vez, Ramón Díaz não contou com Igor Coronado. O meia ainda se recupera de uma lesão no tendão no músculo adutor da perna direita e ainda não voltou a trabalhar em campo. O jogador ainda precisa evoluir na recuperação para voltar a ficar à disposição da comissão técnica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No treino desta quinta, Ramón Díaz colocou em campo apenas os jogadores que atuaram menos de 45 minutos contra o Barcelona. Já quem iniciou a partida realizou trabalhos na parte interna do CT. Além de uma atividade de saída reduzida, o treinador promoveu um trabalho de enfrentamento, que contou com a presença de nove atletas da base do Corinthians: o goleiro Cauã, os zagueiros Vinicius e Ruan, os meio-campistas Molina, Pedro, Robert e Teixeirão e os atacantes Rodrigão e Richard.