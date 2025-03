Com quatro ‘brasileiros’, Colômbia divulga convocação para Eliminatórias

Primeiros duelos do torneio em 2025 serão contra Brasil e Paraguai

A seleção da Colômbia divulgou, nesta quinta-feira (13), a sua lista de convocados para os dois próximos jogos das Eliminatórias rumo a Copa do Mundo de 2026. A saber, pelas rodadas 13 e 14, os cafeteros visitam o Brasil , em Brasília, no dia 20 de março, e recebem o Paraguai, em Barranquilla, cinco dias depois.

Como de praxe, a lista do técnico Néstor Lorenzo conta com ampla participação de jogadores que atuam no Brasil. São os casos de Santiago Árias (Bahia), Richard Ríos (Palmeiras), Jhon Arias (Fluminense) e Rafael Santos Borré, do Internacional.

Além dos mencionados, também está outra figura que passou pelo futebol brasileiro, mas com pouco impacto técnico. Agora no León, do México, James Rodríguez segue como peça importante para a seleção de seu país.

Neste momento, a Colômbia ocupa a quarta posição nas Eliminatórias, com 19 pontos, apenas um a mais do que o Brasil. Desse modo, o confronto da próxima semana tem teor de suma importância na caminhada de ambos para garantir vaga no Mundial de sede tripla entre Canadá, Estados Unidos e México.

Além disso, a distância para o segundo oponente do mês também passa longe de ser plenamento confortável. Depois de um relevante processo de reação com o técnico Gustavo Alfaro, o Paraguai ascendeu na tabela e, agora, está em sexto lugar, com 17 unidades.