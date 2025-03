Com pubalgia, Danilo Barbosa perde treinos do Botafogo

Atleta desfalcará o time no próximo desafio do Alvinegro, que será um amistoso contra o Cruzeiro no sábado (15)

Após zerar os jogadores presentes no departamento médico, o Botafogo, agora, lida com Danilo Barbosa, que faz tratamento para pubalgia. Portanto, no momento, o meia é o único do elenco alvinegro a necessitar de tratamento.

Assim, o atleta está ausente dos treinamentos da equipe e não deve estar à disposição no amistoso contra o Cruzeiro. As informações são do “Canal do TF”.