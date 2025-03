Com gol do predestinado Luighi, Palmeiras bate Belgrano e é finalista da Libertadores Sub-20

Larson também deixa o dele no 2 a 0 sobre o time argentino; Crias da Academia, 100% no torneio, farão decisão brasileira contra o Flamengo / Crédito: Jogada 10

Com o brilho do predestinado Luighi, autor de um dos gols, o Palmeiras venceu por 2 a 0 o Belgrano-ARG na noite desta quinta-feira (13) e está na final da Libertadores Sub-20. Larson já havia aberto o placar para as Crias da Academia, no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai. O time alviverde mantém, portanto, o sonho de alcançar um título inédito em sua história. Mas terá pela frente um rival brasileiro na grande decisão. Isso porque o Flamengo, atual campeão, eliminou o Danubio, do Uruguai, na outra semifinal, também nesta quinta. A Conmebol ainda vai divulgar horário e local da final.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Palmeiras, portanto, chega à final continental com 100% de aproveitamento, 14 gols a favor e nenhum sofrido. Na primeira fase, a campanha que rendeu a liderança do Grupo C teve triunfos sobre Blooming-BOL (6×0), Cerro Porteño-PAR (3×0) e Independiente Del Valle-EQU (3×0).

Luighi, o predestinado O atacante Luighi, que sofreu atos racistas durante a vitória sobre o Cerro Porteño-PAR, pela segunda rodada, em caso que ganhou repercussão mundial, foi um dos personagens da primeira etapa. Depois de o volante Larson abrir o placar aos 32′, aproveitando rebote da finalização de Erick Belé, coube a Luighi, dois minutos depois, fazer grande jogada para anotar o segundo gol alviverde. O camisa 9 e capitão, aliás, fez o corta-luz e se projetou na frente para receber passe de Riquelme Fillipi dentro da área e finalizar para a rede. Além disso, o goleiro Aranha contribuiu com uma defesaça em cobrança de falta quando o placar ainda estava zerado. Palmeiras administra vantagem e vai à final O Palmeiras tentou administrar a vantagem na etapa final, mesmo abrindo mão, inicialmente, do poderio ofensivo. O Belgrano, por outro lado, se lançou à frente e levou perigo a Aranha em duas ocasiões. Primeiro, Monzón recebeu passe em profundidade de Falcón e driblou Robson, mas o chute forte parou o goleiro brasileiro. Depois, aos 34′, Mendieta obrigou o palmeirense a trabalhar bem de novo. Pouco antes, jogadores das duas equipes se desentenderam na saída dupla de Luighi e Belé para as entradas de Heitor e Gabriel. A equipe brasileira teve um gol corretamente anulado pelo VAR por impedimento após Rafael Coutinho desviar na primeira trave, e Heitor completar no segundo poste. Depois disso, o time argentino partiu para o abafa e exigiu, com Velazco e Onces, mais duas ótimas intervenções do goleiro do Palmeiras, que segue sem sofrer gols no torneio.