Clubes debatem redução de rebaixados e estrangeiros para Brasileirão

A tendência é que estes temas entrem em debate nos próximos meses. Porém, uma suposta implementação destas novas regras só aconteceria a partir de 2027. No caso dos atletas estrangeiros, o regulamento atual prevê a utilização de nove nomes. A expectativa, aliás, é conseguir reduzir para seis.

O Conselho Técnico da CBF , realizado na última terça-feira (11), também tratou de dois temas que poderão alterar regulamentos do futebol brasileiro. A CBF e os clubes debatem a redução de quatro para três times rebaixados e um limite no número de atletas estrangeiros por clube.

Entretanto, uma dificuldade seria os contratos em vigor. Com mais de uma centena de gringos atuando na Série A, esta mudança teria que acontecer de forma gradativa em virtude de todos os vínculos já firmados.

Já com relação aos times que forem rebaixados, o principal argumento é que 20% da competição cair para uma divisão inferior é um número considerado alto. A medida impactaria as Séries C e D, que também teriam a mesma quantidade de clubes caindo ou conseguindo o acesso.

O CNC deve realizar reuniões mensais na sede da CBF ao longo de 2025 para aprofundar a análise dessas mudanças. Entre os clubes da Série A que compõem o Conselho estão Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Internacional, São Paulo e Vasco, com o Palmeiras participando como convidado. A presidência é por Marcelo Paz.