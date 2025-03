Chelsea joga para o gasto, vence e avança às quartas da Liga Conferência

Com gol de Dewsbury-Hall no segundo tempo, o Chelsea venceu o FC Copenhague por 1 a 0 e está nas quartas de final da Liga Conferência, a terceira competição interclubes em importância na Europa. Os Blues, com a vantagem construída fora de casa (venceram por 2 a 1 na ida, na Dinamarca), começaram com o time reserva neste duelo no Stamford Bridge, em Londres, exceto por Caicedo e Pedro Neto. Foi um primeiro tempo ruim. Mas, na segunda etapa, o Chelsea, com alguns titulares entrando, se impôs. Assim, fez seu gol, quase ampliou e confirmou o favoritismo.

Primeiro tempo ruim

O primeiro tempo deixou muito a desejar, principalmente pelo Chelsea, que entrou com muitos reservas e não teve qualquer ímpeto para buscar o ataque. Tanto que, em 45 minutos, não fez nada de destaque. Mesmo jogando em casa, não deu uma finalização sequer, contra quatro dos frágeis visitantes, que precisavam da vitória para tentar a vaga, nem que fosse nos pênaltis, e mostraram muito mais vontade.