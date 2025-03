Ceará elimina Confiança nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil

Time sergipano abre dois gols de frente com Ronald Camarão e Luiz Otávio, mas Vozão busca empate com Pedro Raul e Galeano

O Ceará suou, mas conseguiu avançar à terceira fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (12), o Vozão empatou por 2 a 2 com o Confiança no tempo normal e levou a melhor nos pênaltis ao fazer 3 a 0 na Arena Castelão.

O time sergipano abriu dois gols de frente com Ronald Camarão e Luiz Otávio no primeiro tempo, mas os donos da casa buscaram o empate na etapa final com Pedro Raul e Galeano. Nas cobranças, Fernando Sobral, Galeano e Rômulo converteram para os alvinegros, enquanto o Dragão desperdiçou com Fábio (mandou longe do gol!), Airton e André Lima, que pararam no goleiro Bruno Ferreira.