Botafogo anuncia Erasmo Damiani como novo diretor do futebol de base

Além do profissional, Dennys Dilettoso também chega ao Glorioso e assume o cargo de coordenador de Captação da Base. do Alvinegro / Crédito: Jogada 10

O Botafogo oficializou, nesta quinta (13), Erasmo Damiani como o seu novo Diretor de Futebol de Base. Assim, o profissional, que teve passagens por grandes clubes e pela Seleção Brasileira, ajudará no processo de reformulação das categorias de formação do Clube. Algo que teve início com o atual Diretor de Coordenação de Futebol, Léo Coelho. Além disso, Dennys Dilettoso também chega ao Glorioso e assume o cargo de coordenador de Captação da Base. Dessa forma, ao lado do Diretor de Gestão Esportiva Alessandro Brito e pelo Diretor de Coordenação de Futebol Léo Coelho, os novos profissionais iniciaram suas atividades no Nilton Santos.

"A chegada do Damiani é fundamental para o processo de estruturação das categorias de base iniciado na última temporada, onde construímos novos processos e implementamos mudanças no desenvolvimento formativo dos atletas, tanto na parte metodológica quanto estrutural. Damiani é um profissional altamente qualificado e ficamos muito felizes com sua chegada", disse Léo Coelho.

“Vencedor por onde passou, o novo Diretor da Base Alvinegra está alinhado com a filosofia da SAF e terá todo o apoio e suporte para desenvolver o melhor trabalho possível e, cada vez mais, entregar atletas preparados para a equipe profissional. Junto a ele, a chegada do Dennys como novo Coordenador do Departamento de Scout da base é muito importante para a captação de atletas”, completou. Perfil do novo Diretor de Futebol de Base Damiani começou sua trajetória no futebol como preparador físico do Figueirense. Na gestão esportiva, assumiu a coordenação geral das categorias de base do clube catarinense. Também desenvolveu seu trabalho por 6 anos até sua chegada ao profissional. Ele coordenou as categorias de base da CBF, conquistando o título Olímpico, Sul-Americano Sub-15 e Sub-17 e foi vice-campeão mundial.