Bahia x Corinthians (Brasileirão Sub-20): onde assistir e escalações

Bahia e Corinthians medem forças nesta sexta-feira (14/3), às 20h30, no Estádio Alberto Oliveira (Joia da Princesa), em Feira de Santana (BA), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Timão foi vice-campeão da Copinha neste ano e vai em busca do bicampeonato do torneio. Já o Tricolor de Aço vai em busca de uma taça inédita para sua galeria.

Como chega o Bahia

O Tricolor de Aço terminou a última edição do Brasileirão Sub-20 na 10° posição e quase conseguiu a vaga para o mata-mata. Agora, tenta fazer uma campanha melhor para conseguir chegar mais longe e sonhar com a taça. Aliás, a grande esperança é o atacante Dell. Afinal, o jogador é o grande artilheiro da equipe e carrega o apelido de ”Haaland do Sertão”. Além disso, ele foi o artilheiro do Bahia na Copinha deste ano, onde a equipe caiu nas oitavas de final para o Cruzeiro.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o Timãozinho tenta fazer uma campanha melhor que a do ano passado. Afinal, a equipe terminou na 18° colocação e teve um péssimo desempenho no Brasileirão Sub-20 do ano passado. Assim, a esperança fica pela boa campanha na Copinha deste ano, quando foi vice-campeão. O destaque fica pelo centroavante Gui Negão. Contudo, o técnico Orlando Ribeiro tem uma dor de cabeça. Isso porque o atacante Leo Agostinho, que chegou do Flamengo de Guarulhos, ainda não está registrado no BID. Ele treinou no time titular, mas pode ter que ser substituído no esquema inicial.

BAHIA X CORINTHIANS

1° rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 13/3/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Alberto Oliveira (Joia da Princesa), em Feira de Santana (BA)

BAHIA: Iuri; Gabriel Felipe, Gerald, Diego Silva e Alex; Saymon, João Neres e Gazineu; Guilherme, João Farias e Dell. Técnico: Leonardo Galbes

CORINTHIANS: Kauê; Gabriel Caipira, Fernando Vera, Caio Garcez e Denner; Pedro Thomas, Bahia e Dieguinho; Leo Agostinho, Nicollas e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro

Árbitro: Bruno Fernandez Moreira (BA)

Assistentes: Carlerranzy Silva de Carvalho (BA) e Jamilly Costa Oliveira (BA)