Bahia x Boston River, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Bahia joga nesta quinta-feira (13/3) contra o Boston River, valendo vaga na fase de grupos. Para avançar precisa vencer. Afinal, no primeiro jogo, no Uruguai, o placar terminou sem gols. Agora, na Fonte Nova, às 21h30 (de Brasília) e com o apoio de sua torcida, o Tricolor de Aço, sob o comando de Rogério Ceni, terá casa cheia e incentivo do início ao fim. quem vecer, avamnça. Empate, decisão nos pênaltis. O vencedor entrará no pote 4 do sorteio, que acontece na próxima semana. A partida terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa a partir das 20h30 (de Brasília) sob o comando de Christian Rafael.