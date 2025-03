Augusto Melo diz que vai à Conmebol reclamar de cera do Barcelona-EQU

Presidente do Corinthians criticou postura do árbitro que, na visão do dirigente, teve uma postura permissiva com os equatorianos / Crédito: Jogada 10

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, prometeu ir à Conmebol para reclamar da cera feita pelo Barcelona-EQU, na última quarta-feira (12/3). Os equatorianos perderam para o Timão por 2 a 0, na Neo Química Arena, mas avançaram para a fase de grupos da Libertadores e eliminaram os brasileiros da competição. Contudo, a demora para repor a bola para jogo, foi um assunto muito questionado pelo Alvinegro ao fim da partida.

Na visão do mandatário, o uruguaio Esteban Ostojich adotou uma postura permissiva com os jogadores da equipe equatoriana. Além disso, os poucos minutos de acréscimos no segundo tempo incomodaram o Timão.