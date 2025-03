Atlético atualiza situação de Hulk e outros atacantes antes da final

Torcida do Atlético vive expectativa de ver Hulk na final do Campeonato Mineiro

O Atlético atualizou o estado de saúde dos jogadores que estão no departamento médico. O Galo entra em campo no sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, para a disputa do Campeonato Mineiro.

A principal expectativa recai sobre Hulk, que está na fase final de recuperação de uma lesão na coxa direita. O atacante já iniciou a transição, que é o período entre o tratamento médico e a liberação total para as atividades. No entanto, ainda não é possível confirmar se ele estará disponível para a partida.