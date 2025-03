Após retorno ao Botafogo, Marçal foca em trabalhos físicos para sequência do ano

Lateral ainda não foi apresentado oficialmente, porém segue rotina do clube carioca para chegar com a mesma intensidade do restante do elenco / Crédito: Jogada 10

O Botafogo acertou o retorno do lateral-esquerdo Marçal, porém ainda não foi anunciado oficialmente. Assim, o jogador segue a rotina do clube com o restante do elenco que se prepara para as principais competições da temporada: Brasileirão e Libertadores. Dessa forma, o clube optou por não apresentá-lo no momento para focar na mini pré-temporada, com a chegada do técnico Renato Paiva, e também ainda não apresentou Santiago Rodríguez e Elias Manoel. Afinal, o comandante chegou agora e precisa de tempo para implantar seu estilo.

Vale lembrar que o Alvinegro tinha interesse na continuidade de Marçal no fim do ano. Ele não permaneceu por causa do seu alto salário e não aceitou diminuir os vencimentos.