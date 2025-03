Além de Fábio, Samuel Xavier também completa 200 jogos pelo Fluminense

Apesar da derrota por 2 a 1 para o Flamengo, o primeiro jogo da final do Carioca é marcante para dois jogadores do Fluminense. Além de Fábio, o lateral-direito Samuel Xavier, que entrou no segundo tempo, também alcançou uma marca importante pelo clube. O jogador completou 200 partidas com a camisa tricolor.

Vale lembrar que o atleta chegou ao clube em 2021 e logo se consolidou como titular da posição. Ele marcou seu nome na história do clube sendo decisivo no confronto com o Argentinos Juniors (ARG), pelas oitavas de final da Libertadores 2023.