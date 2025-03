Alan Franco volta a treinar no São Paulo; Lucas Moura segue em tratamento

Zagueiro não participou das atividades da última quarta-feira por trauma no braço esquerdo. Já meia ficou na parte interna do CT

O São Paulo voltou a treinar no CT da Barra Funda, nesta quinta-feira (13), de olho na estreia do Campeonato Brasileiro no dia 30, diante do Sport, no Morumbis. A novidade ficou pelo retorno de Alan Franco, que se recupera de um trauma no braço esquerdo. O zagueiro participou das atividades no campo um dia após ficar em tratamento na parte interna do centro de treinamento.

Assim, ele esteve em campo ao lado dos jogadores que ficaram mais tempo em campo na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, na última segunda. Jovens do sub-20 que estrearam no Brasileirão da categoria completaram o treino. Para este grupo, houve atividades focadas em mobilidade, core, força preventiva e ativação, além de fundamentos técnicos e aceleração e corrida.