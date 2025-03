Zubeldía tem aproveitamento abaixo dos 40% em clássicos

Treinador venceu apenas um dos três principais rivais do São Paulo desde que chegou ao Brasil e busca solução

A queda do São Paulo no Paulistão demonstrou uma das grandes dificuldades de Zubeldía em sua passagem pelo clube. Afinal, o treinador argentino, mesmo com um desempenho acima dos 50%, não tem um aproveitamento positivo contra os principais rivais do Tricolor Paulista.

Até aqui, Zubeldía já disputou oito clássicos no comando do São Paulo e saiu vitorioso em apenas duas oportunidades. Ao todo, ele possui apenas 37,5% de aproveitamento contra Corinthians, Palmeiras e Santos.

O único rival que o técnico argentino possui vantagem é o Corinthians. Afinal, Zubeldía venceu o Timão duas vezes, ambas por 3 a 1, no Morumbis, além de um empate em 2 a 2 na Neo Química Arena. Já o adversário que o comandante mais enfrentou foi o Palmeiras, mas este ele ainda não conseguiu vencer. São quatro embates, com dois empates em 0 a 0 e duas derrotas (2 a 1 e 1 a 0). Por fim, o treinador enfrentou o Santos em apenas uma única oportunidade, pelo Paulistão de 2025 e perdeu por 3 a 1 na Vila Belmiro.

Além disso, são 10 gols marcados nos clássicos e 10 sofridos, mostrando os motivos dele não conseguir uma superioridade contra os rivais do São Paulo. A queda para o Palmeiras, na semifinal do Paulistão, evidenciou a dificuldade do treinador, que novamente não viu a equipe se sair bem contra o adversário.

Agora, Zubeldía terá uma intertemporada de 20 dias para preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro. Além de seis clássicos garantidos no torneio de pontos corridos, o treinador ainda pode reencontrar os rivais na Copa do Brasil e na Libertadores. Assim, o argentino precisa encontrar uma solução para aumentar seu retrospecto contra os principais rivais do Tricolor.