Vini Jr não perdoa e provoca o Atlético: ‘Madri só tem um’

Craque do Real devolve provocações do adversário após classificação da sua equipe dentro da casa do rival / Crédito: Jogada 10

Vini Jr. não perdeu a chance de provocar o Atlético de Madrid após ajudar o Real Madrid a eliminar o rival nas oitavas da Champions League. Agora, o time enfrentará o Arsenal. O craque brasileiro usou as redes sociais para afirmar que, na capital espanhola, há apenas um “Madrid”. “Madri só tem um!!!!! Mas isso todos já sabemos”, escreveu Vini Jr. na noite desta quarta-feira (12).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Durante o jogo, torcedores do Atlético o provocaram o tempo todo. Antes da partida, ele ainda foi alvo de racismo no Estádio Metropolitano. Mesmo assim, manteve a calma e respondeu com provocações dentro de campo. O brasileiro lembrou que o Real Madrid tem títulos da Champions, incluindo dois sobre o Atlético, em 2014 e 2016.