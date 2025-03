Vasco emprestará Lucas Eduardo ao Cuiabá

Volante, que estourou a idade para atuar no sub-20, não tem espaço no elenco, sendo emprestado para ganhar minutagem

Assim, caso seja aprovado, assinará por empréstimo até o fim do ano, segundo informações do jornalista Venê Casagrande, do “SBT”, desta quarta-feira (12). O objetivo é fazer o jogador ganhar minutagem.

O Vasco negocia o empréstimo do meia Lucas Eduardo ao Cuiabá, da Segunda Divisão. Sem espaço no elenco atual, o cria da base de 21 anos viajará na quinta-feira (13) à capital mato-grossense para realizar exames no Dourado.

Afinal, o meio-campo é o setor mais inchado do elenco do Vasco. Contando com Hugo Moura, Tchê Tchê, Mateus Carvalho, Paulinho e Jair, além de Sforza, Lucas Eduardo se viu sem espaço. Ele atuou apenas 14 minutos, sendo o segundo jogador com menor minutagem dentro dos que entraram em campo. Apenas Riquelme Avellar (três minutos) atuou menos.

Além disso, Lucas Eduardo completou 21 anos no dia 13 de janeiro, estourando a idade para atuar no sub-20. O Cruz-Maltino, aliás, estreia nesta terça no Brasileirão da categoria. Por conta da idade, o meia não poderá atuar. Assim, a diretoria do Vasco definiu pelo empréstimo do atleta. Será, dessa forma, a primeira experiência de Lucas fora do Gigante da Colina. Revelado em 2023, ele atuou apenas quatro partidas pelo profissional.