Vasco e América-MG estreiam no Brasileirão sub-20 com empate

Jogando na Arena Vera Cruz, em Betim, América-MG e Vasco ficaram no 1 a 1, nesta quarta-feira (12), pela primeira rodada do Brasileirão sub-20. A equipe mineira, mandante do duelo, saiu na frente na etapa inicial, mas levou o empate no segundo tempo. Assim, os times ficam colados na tabela de classificação, nas posições sete e oito, com um ponto cada.

A partida marcava o retorno do Vasco ao Brasileirão da categoria após dois anos fora. Afinal, a equipe carioca estava abaixo no ranking da CBF, que determina os participantes do torneio.