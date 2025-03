Vasco apresenta nova proposta para renovar com o goleiro Léo Jardim

No fim de 2024, o Cruz-Maltino formalizou a primeira proposta e ofereceu quatro anos de contrato (até 2028), com meta para renovar automaticamente até 2029, Além disso, propôs aumento salarial e salto na multa rescisória.

O Vasco mantém a esperança de renovar com um dos seus principais jogadores do elenco, o goleiro Léo Jardim. Assim, o clube carioca melhorou os valores e apresentou uma nova proposta. Agora, aguarda a resposta do arqueiro, que tem vínculo até o fim da temporada. A informação é do portal “ge”.

Contudo, as negociações se arrastaram e não tiveram uma conclusão. Para isso, o clube clube enviou no fim de janeiro uma segunda proposta oferecendo o mesmo tempo de contrato (quatro anos), mas melhorando os valores de salário e bônus. Recentemente, o presidente Pedrinho falou sobre o caso.

“A proposta já está com o empresário dele, só precisa responder”, disse o mandatário em entrevista à TNT Sports.

Por fim, o Vasco quer a renovação, pois acredita na identificação do jogador com o clube, com a torcida e a importância do seu perfil de liderança dentro do grupo. Ele chegou ao clube em 2023, conquistou a titularidade e o carinho dos torcedores. Antes disso, atuou por Grêmio, Rio Ave e Boavista, ambos de Portugal, e Lille, da França.

