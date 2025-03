Torcedores de clubes brasileiros já podem comprar pacotes para o Mundial de Clubes

A venda será através da Absolut Sport, agência global de experiências esportivas e parceira da Conmebol desde 2022. Os produtos exclusivos, afinal, incluem ingresso, acomodação em hotéis de 3 ou 4 estrelas – com café da manhã -, seguro-viagem, assistência in loco e transfer para os jogos. Ainda haverá, então, outros serviços de hospitalidade.

Além disso, os torcedores poderão escolher a opção de seis ou de dez noites, caso queiram, assim, acompanhar os três jogos da fase de grupos. Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, falou, então, sobre a realização da venda de pacotes aos brasileiros.

“Estamos prontos para entregar conforto e segurança a todos os clientes, sejam torcedores regulares ou grupos corporativos. Nossa experiência como agência oficial da Copa América, em 2024, nos garantiu uma ampla rede de relacionamento com hotéis, companhias de transporte e outros serviços de hospitalidades nos Estados Unidos. Em relação ao Mundial de Clubes, por sermos a agência oficial do Botafogo, estamos tendo uma grande procura de patrocinadores e familiares de atletas. Fomos procurados por outros clubes participantes, também, para entender possibilidades de parceria e devemos ter novidades em breve”, revelou.

Assim, o valor dos pacotes inicia em USD 1.175,00 (cerca de R$ 6.838,14 no câmbio atual). Isso depende, porém, do produto e time escolhido, entre Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. Dessa forma, mais informações e detalhes sobre as opções estão no site da empresa.