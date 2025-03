Torcedores da Argentina se juntam a aposentados e entram em confronto com a polícia em protesto

Nesta quarta-feira (12), a capital argentina, Buenos Aires, foi palco de um protesto massivo contra a repressão policial a aposentados. As manifestações, que se tornaram frequentes, expressam a indignação de uma parcela da população diante das políticas do presidente Javier Milei.

O ato resultou em confrontos com as forças de segurança, culminando na detenção de pelo menos 14 pessoas. O Ministério da Segurança da Argentina comunicou que, além das detenções, seis pessoas ficaram feridas no protesto. Três da Polícia Federal e três da Prefeitura Naval.