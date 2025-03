Torcedora atende pedido e apaga vídeo em que flagra Allan, do Flamengo, com novo affair

Depois de engatar um lance com Luiza Watson, ex de Gabriel Medina, volante rubro-negro foi visto com outras duas morenas pelo Rio

Entre um envolvimento aqui e outro lá, Allan, do Flamengo, tem curtido bastante a vida de solteiro. O volante ainda mantém contato com Luiza Watson, com quem engatou um affair em fevereiro, mas também tem usado sua liberdade para circular com outras morenas pela cidade. Vale destacar que o jogador está passando por um conturbado processo de divórcio com Jordana Holleben, com quem travou brigas judiciais recentemente.

Recentemente, uma fã flagrou o volante rubro-negro com Stephany Dias – que, assim como Watson, também é cirurgiã dentista e mineira. Os dois estavam embarcando para um passeio de lancha na companhia de mais dois casais, saindo da Marina da Glória, no Aterro do Flamengo. Segundo o jornal Extra, a torcedora fez um vídeo do momento em que reconheceu o atleta, mas apagou o registro de seu celular após um pedido particular.