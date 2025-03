Sem Lima, Flu divulga relacionados para a final do Carioca

O Fluminense divulgou no início desta noite (12) a lista de relacionados para o clássico Fla-Flu, válido pela ida da final do Campeonato Carioca. Inclusive, a bola vai rolar às 21h30, no Maracanã. Havia uma expectativa pelo retorno do meia Lima, mas ele não está na lista, mesmo recuperado de dores na panturrilha direita.

Além dele, os meias Renato Augusto e Ganso, ambos com problemas físicos, também desfalcam o Fluminense no clássico. Em contrapartida, o zagueiro Thiago Silva, que retornou diante do Volta Redonda, está confirmadíssimo na lista de 25 nomes do técnico Mano Menezes.