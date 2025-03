São Paulo se reapresenta com Alan Franco e Lucas no DM

Atacante tem trauma no joelho direito, enquanto zagueiro se apresentou com dores no braço esquerdo / Crédito: Jogada 10

O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta quarta-feira (12/3), após a eliminação no Campeonato Paulista com uma baixa. Isso porque o zagueiro Alan Franco, com um trauma no braço esquerdo, apareceu com uma tipoia e começou seu tratamento no departamento médico do clube.

O argentino precisou ser substituído no segundo tempo do clássico com o Palmeiras, após uma disputa de bola. Ele deu lugar a Sabino no embate e foi examinado ainda no vestiário. No dia seguinte, de folga, apareceu com uma tipoia em foto publicada por sua esposa nas redes sociais.