Santos prepara intertemporada até o início do Brasileirão

Eliminado do Campeonato Paulista, o Santos terá uma intertemporada para trabalhar visando sua estreia no Campeonato Brasileiro. O Peixe volta a campo apenas no dia 30 de março, às 18h30, de Brasília, em São Januário, para encarar o Vasco da Gama. E o objetivo da comissão técnica é aproveitar todos os dias deste período.

O elenco ganhou folga segunda e terça-feira e se reapresentaram nesta quarta-feira (12/03). A partir daí, serão 19 dias até a estreia no Brasileirão. Para efeito de comparação, este período é maior do que Pedro Caixinha teve no início da temporada. Da reapresentação em 2025 até o início do Campeonato Paulista, o treinador teve 14 dias de preparação antes do Estadual.