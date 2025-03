Santos goleia o Botafogo e estreia com o pé direito no Campeonato Brasileiro Sub-20

Alvinegro praiano sai atrás do placar, mas vira para cima dos cariocas e conquista sua primeira vitória na competição / Crédito: Jogada 10

O Santos estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta quarta-feira (12), a equipe goleou o Botafogo por 4 a 1, no CT Rei Pelé. Yarlen abriu o placar para os cariocas. Contudo, Rodrigo Cezar, Rafael Freitas (2) e Luca Meirelles garantiram o triunfo do Alvinegro praiano. Dessa maneira, o Peixe começa bem o Brasileirão sub-20, conquistando seus primeiros três pontos na competição. O Glorioso, por sua vez, segue sem pontuar após apenas uma jogo disputado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os dois times voltam a campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 na próxima semana. O Santos visita o Atlético-MG na segunda-feira (17), às 17h (de Brasília), no Sesc Venda Nova. Já o Botafogo encara o América-MG na quarta (19), às 15h, no Nilton Santos.

LEIA TAMBÉM: Futuro volante do Botafogo, Wendel fala sobre expulsão após reagir a ataques racistas O jogo começou animado e o Botafogo logo abriu o placar aos 18 minutos, com Yarlen, que invadiu a grande área e bateu no contrapé do goleiro Rodrigo Falcão. Não deu tempo nem para comemorar. O Santos empatou logo em seguida, com Rodrigo Cezar, escorando cruzamento de Luca Meirelles. Nos acréscimos no primeiro tempo, o Peixe virou o placar. Em contragolpe, Rodrigo Cezar mandou linda bola para Rafael Freitas, que cortou a marcação e bateu na saída do goleiro.