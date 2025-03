Santos estuda realizar amistoso com o Coritiba no Couto Pereira

O Santos se prepara para viver uma mini pré-temporada. Eliminado do Campeonato Paulista, o Peixe tem 18 dias para se preparar para a estreia no Campeonato Brasileiro. Para isso, estuda fazer um amistoso de preparação contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira.

Entre estes atletas estará Neymar. O craque vai viajar com o elenco a Curitiba, mas não deve jogar. Afinal, além do desconforto na coxa esquerda que tirou o atacante da semifinal do Paulistão, contra o Corinthians, pesa a apresentação à Seleção Brasileira na próxima semana.

Possível adversário no amistoso, o Coritiba não vive grande fase. Afinal, o Coxa caiu nas quartas de final do Campeonato Paranaense ao ser eliminado pelo Maringá e também está fora da Copa do Brasil, ao cair para o Ceilândia ainda na primeira fase. Aliás, vale lembrar que na Série B do Brasileirão do ano passado, o clube terminou na 12ª colocação e perdeu os dois confrontos contra o Peixe no torneio, primeiro por 4 a 0 fora e depois por 2 a 0 em casa.

Neste amistoso, Pedro Caixinha deve dar mais rodagem aos reforços que chegaram no Santos durante a temporada, como Rollheiser, Gabriel Veron e Álvaro Barreal. Além disso, o treinador espera corrigir os erros apresentados pela equipe durante o Paulistão antes da estreia no Brasileiro.