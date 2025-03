Sampaio Corrêa vira sobre Madureira e abre vantagem na Taça Rio

Tricolor Suburbano abriu o placar, mas Lucas Marreta e Elias marcaram os gols do Galinho da Serra no jogo de ida da final

O Sampaio Corrêa venceu o Madureira por 2 a 1 nesta quarta-feira (12), no Conselheiro Galvão, pelo jogo de ida da final da Taça Rio. Assim, o Galinho da Serra conquistou grande vantagem para decidir o duelo em casa.

A partida da volta, aliás, acontece no próximo sábado (15), às 16h (de Brasília), no Lourivaldão. Em caso de empate, o título fica com o time de Saquarema. Com o troféu secundário do Campeonato Carioca, o vencedor garante vaga para a Copa do Brasil.