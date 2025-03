Ronaldo Fenômeno não vai mais se candidatar a presidente da CBF

O motivo da desistência do Fenômeno seria a impossibilidade, inclusive, de protocolar sua candidatura nos atuais moldes que exige a CBF. Para isso, o aspirante a candidato precisa do apoio de quatro federações estaduais além de quatro clubes filiados a entidade. Algo que, até o momento, não aconteceu.

Ronaldo Fenômeno teria feito o primeiro contato com as partes de apoio em potencial através de mensagens, ligações e até mesmo um e-mail específico. Nele, o título “Solicitação de audiência – Alinhamento de Projetos para o Futebol Brasileiro” faz uma série de críticas a gestão do atual mandatário, Ednaldo Rodrigues.

É fato que existem ressalvas entre as pessoas que apoiam o atual presidente da entidade que rege o futebol no Brasil. Entretanto, Ronaldo Fenômeno não foi capaz de transformá-las em suporte a uma candidatura de oposição para a presidência da CBF. Não por acaso, as respostas caminharam em tom de elencar os feitos do mandatário vigente em diferentes âmbitos.

“Sua administração, de uma forma ampla e democrática, tem realizado importantes investimentos em diversas categorias do futebol brasileiro, desde as categorias de base até os campeonatos nacionais, com especial olhar e atenção a Série D, ao futebol feminino e a projetos sociais e estruturais, que visam o fortalecimento do nosso esporte”, diz um trecho de resposta recebida por Ronaldo.