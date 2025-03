River Plate acerta a segunda compra mais cara de sua história

Na atual janela, por sinal, o clube já havia feito movimento que bateu tal ranking quando tirou Sebastián Driussi do Austin FC, equipe que milita na Major League Soccer (MLS). Agora, essa transação ocupa o terceiro lugar da lista, já que foram investidos 10 milhões de dólares em janeiro deste ano. Na época, com cotação em R$ 60,6 milhões.

Dentro dessa relação, o River Plate fez sua compra mais cara da história no ano de 2018 e envolvendo um clube brasileiro. Quando tirou Lucas centroavante Lucas Pratto do São Paulo, o valor da aquisição ficou em 14 milhões de dólares (R$ 45,2 milhões).

Esse negócio, aliás, chegou a render um acionamento do clube paulista na Fifa reclamando de parcelas em atraso já em 2020. Posteriormente, os argentinos quitaram o débito, também, com o intuito de evitar sanções mais pesadas do órgão que rege o futebol no planeta.