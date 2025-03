Repaginada completa: Nova TV do Flamengo será anunciada por ex-Globo na próxima semana

Canal oficial do Rubro-Negro mudará de nome e terá uma grade completamente diferente de programação; veja data e saiba detalhes / Crédito: Jogada 10

O Flamengo entrou em contagem regressiva para anunciar as novidades da ambiciosa reformulação de seu canal oficial no Youtube, a extinta FlaTV. Além do nome, a plataforma ganhará novos quadros exclusivos e conteúdos comandados por nomes como João Guilherme e Daniela Boaventura – ambos ex-ESPN. As mudanças, aliás, serão proclamadas por Tino Marcos na próxima segunda-feira, dia 17 de março. A reformulação promovida pela gestão de Luiz Eduardo Baptista, presidente do clube, visa aumentar a audiência e o volume das receitas do canal – que passará a se chamar FlamengoTV. Nesse sentido, a plataforma contará com uma grade de programação mais completa, com conteúdo comandado por apresentadores e streamers ligados ao clube. O comediante Reikrauss e o multidisciplinar Antônito Tabet, por exemplo, terão quadros exclusivos no canal.